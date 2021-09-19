هل يوجد تأثير من تلقى لقاحات فيروس كورونا خلال الدورة الشهرية؟

لا صوت يعلو فوق صوت لقاحات فيروس كورونا، وتتسأل بعض النساء عن هل يوجد تغيرات تطرأ على الدورة الشهرية عند تلقي اللقاح.

وأكدت أخر استطلاعات الرأي أن الكثير من النساء أخربن بأن الكثير من التغيرات طرأت عليهن في حال تلقي اللقاح أثناء الدورة الشهرية.

ودعت خبيرة في الصحة إلى ضرورة النهوض ببحوث علمية تتحقق من الصلة المحتملة التي تربط بين التغيرات التي تشهدها الدورة الشهرية لدى النساء، وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ووفقًا لما ذكره موقع "independent Arabia" أن الآلاف من النساء تحدثن عن تغيرات طرأت على دوراتهن الشهرية بعد أخذ جرعاتهن التحصينية ضد كورونا.

وخلال الدراسة، أفادت غالبية النساء أن التحولات التي شهدنها كانت مؤقتة، وأن حيضهن يعود إلى طبيعته في الدورة الشهرية التالية.

لا وجود لأبحاث تدعم الصلة بين الدورة الشهرية ولقاحات كورونا

وتشير هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، إلى أن بياناتها لا تدعم وجود أي صلة بين التغيرات في الدورات الشهرية من جهة، ولقاحات فيروس كورونا من جهة أخرى.

وتشرح الدكتورة فيكتوريا ميل، وهي اختصاصية في الصحة الإنجابية في "إمبريال كوليدج لندن"، أن طريقة جمع البيانات تجعل التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن التغيرات في الدورة الشهرية والتطعيم أمراً صعبًا.

وكتبت الدكتورة ميل، أنه من المعقول وجود علاقة بين تغيرات الدورة الشهرية والتطعيم ضد فيروس كورونا، داعية إلى ضرورة إجراء دراسات بشأنها.

وتكشف إحدى الدراسات عن اضطراب في الدورة الشهرية لدى نحو ربع النساء المصابات بفيروس كورونا، حيث كتبت الدكتورة فيكتوريا ميل في افتتاحية "المجلة الطبية البريطانية" أنه في حال تأكد الصلة بين التطعيم وتغيرات الدورة الشهرية، سيكون في مقدور النساء اللاتي ينوين الحصول على التطعيم ترتيب أمورهن مسبقاً في ما يتصل بدوراتهن الشهرية التي ربما تشهد تغيرات في طبيعتها.