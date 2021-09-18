«ذا هيل»: طالبان لن تستفيد من أسلحة الجيش الأمريكي المتروكة في أفغانستان

قالت مصادر أمريكية، السبت، إن الأسلحة التي تركها الجيش الأمريكي في أفغانستان لن تستطيع حركة طالبان الاستفادة منها كثيرا لأن معظمها غير صالح للعمل بجانب تعقيد بعض الأسلحة بما يفوق قدرات طالبات.

وأوضحت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية في تقرير لها أن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة أعلن في 30 أغسطس الماضي عند إعلانه استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أن القوات الأمريكية جعلت جزءًا من المعدات الأمريكية غير صالح للعمل ولن يتم استخدامها مرة أخرى أبدًا.

وذكر كينيث ماكنزي أن أنهم تركوا 73 طائرة "لن تطير مرة أخرى" لكنه لم يحدد أيًا من أنواع الطائرات العديدة التي تم تضمينها، ولم يقل أي شيء عن المعدات الأمريكية التي نقلتها واشنطن إلى قوات الدفاع الوطني الأفغانية وطالبان، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأشارت «ذا هيل» إلى أن بعض الأنظمة التي تركها الجش الأمريكي ربما تكون معقدة للغاية بحيث لا يمكن لطالبان العمل بها لكن من المؤكد أن طالبان يمكن أن تدمج في قواتها العديد من الأسلحة الأصغر والأقل تعقيدًا التي تمتلكها الآن بعد ترك القوات الأمريكية لها.

وأضافت الصحيفة: «يؤكد بعض المحللين أنه حتى إذا لم يكن من الممكن إعادة الأنظمة للاستخدام العملي من قبل طالبان، فقد يقدمون رؤى حول كيفية عمل القوات الأمريكية في ساحة المعرك».

وأشارت إلى أن طالبان لا تمتلك القدرة على استعادة الأنظمة الأمريكية المعطلة، لكن من المحتمل أن يكون لدى أقرب حلفائها، ولا سيما الصين وباكستان ، القدرة على القيام بذلك و من ناحية أخرى ، من المشكوك فيه ما إذا كان الصينيون أو الباكستانيون سيكتسبون رؤى جديدة حول توظيف أمريكا الفعلي لهذه الأنظمة.