وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية (صور)

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قصر ثقافة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، واطلعت على متطلبات صيانة المسرح المغطى به، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت إن قصور الثقافة بمختلف ربوع مصر تعد أحد الوسائل الفاعلة لاحتضان الشباب والنشئ الجديد واكتشاف وتنمية مهارات المبدعين منهم باعتبارهم نواة لأجيال مستنيرة قادرة على مجابهة التحديات وتحقيق التنمية المرجوة.

وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة برج العرب

وأشارت إلى تواصل خطط تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية ما ينعكس إيجابًا على استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعى لكافة أنحاء الوطن.

وأضافت أن قصر ثقافة برج العرب يعد قيمة مضافة للمسارح التي تملكها الدولة باعتباره أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة ، ووجهت بتوفير المتطلبات اللازمة لصيانة وترميم المسرح المغطى لاعادة العمل به طبقاً للمواصفات القياسية والمعايير التي تليق بالكيانات الثقافية لإحداث المردود الإيجابي المنشود.

وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة برج العرب

كما وجهت بإنشاء مسرح مكشوف لتقديم العروض والفعاليات الثقافية والفنية خلال فصل الصيف وتاسيس مركزا لتنمية المواهب للأطفال من سن 8 حتى ١٦ سنة في المجالات الفنية المختلفة بجانب تطوير مبنى المسرح بأحدث التقنيات وعمل برامج فنية وثقافية متنوعة شهرية مع الاهتمام بالمحتوى وما يتم تقديمه.