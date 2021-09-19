الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لايف ستايل

فى ذكرى وفاة جميل راتب.. أسباب جعلته أحد نجوم السينما العربية والعالمية

جميل راتب
جميل راتب

يوافق اليوم الأحد الموافق 19 سبتبمر، الذكرى الرابعة لوفاة "لورنس العرب" النجم جميل راتب، حيث وافته المنية في الـ19 من سبتمبر من عام 2018 بعد صراع طويل مع المرض.

 

جميل راتب ولد في القاهرة عام 18 أغسطس عام 1926، حيث بدأ حياته الفنية في عام 1946 من خلال السينما في أول فيلم له "أنا الشرق"، ثم اتجه للمسرح وعاد مرة أخرى للسينما في منتصف السبعينيات وقام بتقديم نحو 67 فيلمًا.

 

ينتمي جميل راتب لأب وأم مصريين وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية، حيث التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته، كما حصل علي العديد من الجوائز حيث أنه في بداية الأربعينات حصل على جائزة الممثل الأول.

 

 شارك جميل راتب في بعض الأعمال الأجنبية بالإنجليزية والفرنسية ومن أبرزها فيلم "لورانس العرب" وغيرها كما شارك أيضاً في العديد من المسلسلات التلفزيونية.

 

وهناك الكثير من الأسباب التي جعلت الفنان الراحل جميل راتب، أحد نجوم السينما العربية والعالمية، نرصدها في السطور التالية:

أحد رواد السينما الواقعية:

يعتبر الفنان جميل راتب، من النجوم الذين جسدوا الكثير من الأدوار المؤثرة في الكثير من الأجيال، فمن لا يتذكر فيلم "البرئ"، و"مملكة نبيهاليا"، وغيرها من الأدوار التي أستطاع أن يجذب أنظار الكثيرين.

 

نجم عالمي:

شارك الفنان الراحل جميل راتب، في الكثير من الأعمال الفنية الغربية، حيث قدم الفنان الراحل ما يقرب من سبعة أفلام فرنسية على مدار مشواره العالمي.

يتميز بخفة الدم والكوميديا:

يعتبر الراحل جميل راتب، من المشاهير الذين تميزوا بخفة دم جعلته أحد نجوم الكوميديا في الكثير من الأعمال، من بين هذه الأعمال "يوميات ونيس"، و"سمبل"، و"علي بيه مظهر".

وسيم وجنتل مان:

يٌعد الفنان الراحل جميل راتب، من النجوم الذين تمتعوا بقدر كبير من الوسامة، بالإضافة إلى انه من النجوم الذين جسدوا أدوار عالمية تميزت بالوسامة والفخامة، حيث يعتبر أشهرها "لورنس العرب".

 

لورانس العرب جميل راتب ذكرى وفاته نجوم السينما الأعمال الأجنبية

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