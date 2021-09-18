السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

مندوب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يحدد موعد تسلم جائزة التميز الحضري

عاصم الجزار
عاصم الجزار

أكد خالد الأبيض سفير مصر لدى كينيا ومندوبها الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بأنه من المقرر تسليم مصر جائزة التميز الحضري للبرنامج لعام 2021، رسمياً  خلال الاحتفال بـ«اليوم الحضري العالمي» ومن المقرر أن تستضيفه العاصمة الكاميرونية «ياوندي» يوم 4 أكتوبر المقبل.

ومنح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT في نيروبي «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» جائزة التميز الحضري للبرنامج لعام 2021.

وأوضح مندوب مصر الدائم أن حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جائزة التميز الحضري جاء بإجماع آراء لجنة الاختيار المعنية بسكرتارية البرنامج الأممي بعد نظر اللجنة نحو 170 ترشيحاً مُقدماً من الدول الأعضاء، مضيفا أن اختيار الهيئة لنيل الجائزة يُعد تتويجاً للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على صعيد التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة، فضلاً عما يعكسه من التقدير لجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الصدد تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الحادي عشر بـ"جعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومستدامة وقادرة على الصمود وشاملة للجميع" ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأثنى السفير المصري على المستويات المتميزة للتعاون القائمة بين مصر والبرنامج الأممي بهدف دعم وتسريع تنفيذ المخططات الحضرية والعمرانية الشاملة للدولة المصرية.

الجزار يعلن فوز مصر بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في وقت سابق اليوم إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان. 

وقال الوزير: «تلقينا خطابا من مكتب المدير التنفيذى لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، من بين 170 ترشيحا من العديد من البلدان، من قبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030».

عاصم الجزار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 برنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة مصر كينيا ياوندي UN HABITAT

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