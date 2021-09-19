سماح أبو بكر تتسلم وثيقة الشرف الدولية في الكتابة بموسكو

عن قصة «الدائرة الحائرة»

تسلمت سماح أبو بكر عزت، كاتبة الأطفال، اليوم، وثيقة “الشرف الدولية في الكتابة” بموسكو عن قصة “الدائرة الحائرة”، الصادرة عن دار نهضة مصرللنشر.

سماح أبو بكر عزت هي كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، وأقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وفي بلدان أخرى، وحظيت بالتكريم وحازت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، وهي ابنة الممثل المصري الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.

ألفت سماح أبو بكر عزت عدة مؤلفات فيما يتعلق بأدب الطفل تجاوز عددها 40 كتابًا تنوعت ما بين القصص والكتب التاريخية، ومنها: الدائرة الحائرة: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للنشر، وفازت جائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين لعام ٢٠٢٠، وهي واحدة من أهم الجوائز الثقافية في مجال أدب الطفل واليافعين، و وجه القمر صدرت عام 2020 عن دار دار البرج ميديا للنشر والتوزيع، ومروة وأصدقاء البحر: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، وغابة بين الامواج صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ولؤلؤة في السماء: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، وعلي وصديقه الذكي: صدرت عام 2019 عن دار الهدهد للنشر والتوزيع، وسر القبعة الصفراء صدرت عام 2019 عن دار أشجار للنشر والتوزيع.وحدي في الصندوق صدرت عام 2017 عن دار البنان للطباعة والتسجيل والنشر والتوزيع، وغيرها من الأعمال.

حصلت الكاتبة سماح أبو بكر عزت على العديد من الجوائز العربية والدولية في مجال أدب الطفل والكتابة الدرامية للأطفال، ومن بينها: الجائزة الذهبية في مجال السيناريو من مهرجان الإبداع العربى عن مسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين»، وجائزة المجلس الدولى لكتب اليافعين بسويسرا عام ٢٠٢٠ عن قصة «الدائرة الحائرة»، وجائزة خليفة التربوية عن قصة بستان العدالة.