الكاتبة دعاء حلمى تكشف تفاصيل أزمة مسلسل «شقة 6»

أزمة كبيرة نشبت بين صناع مسلسل "شقة 6" الذي عرض مؤخرًا على أحد المنصات الإلكترونية وقامت ببطولتة الفنانة روبي وهاني عادل وأحمد حاتم، حيث اتهم مؤلفي العمل المخرج محمود كامل بأنه قام بتغيير النهاية مما أدى لتشوية العمل وعبر عن غضبه الشديد، وبعد تبادل الاتهامات بين الثنائي لجئ مؤلفي العمل للقضاء للحصول على حقهم.

تواصلت "الدستور" مع الكاتبة والمؤلفة دعاء حلمي الذي استدعتها الشركة المنتجة لكتابة الإسكريبت للمسلسل وهي الذي قامت بالتعديلات في السيناريو.

وكشفت "حلمي"، في تصريحاتها لـ"الدستور"، عن أن المخرج محمود كامل والشركة المنتجة عندما قاموا باستعدائها كان بسبب أن هناك خلل في "اسكريبت المسلسل" وقامت بمعالجته من الحلقة الأولى حتى الحلقة الأخيرة وطالبت بأن يتم وضع اسمها على العمل كسيناريو وحوار، ولكن الشركة المنتجة رفضت لأن العمل كان قد حصل على التصريح الرقابي باسم مؤلفيه.

وأشارت" دعاء" إلى أن المسلسل كان يوجد به مشاكل كثيرة وهو ما تطلب منها مجهود كبير وضخم، كما أن صناع العمل كان قد انتهوا من تصوير الحلقات الأولى عندما تواصلوا معها للتعاون معهم وهو ما صعب من مهمتها، حيث كانت مطالبة بالتعديل بناءً على المشاهد الذي تم تصويرها، لافتة إلى أن مخرج العمل له الحق في التدخل ووضع رؤيته وما حدث أمر طبيعي.

تفاصيل الأزمة

مسلسل "شقة 6" يشارك في تأليفه 4 مؤلفين وبدأت الأزمة عندما هاجم محمود وحيد أحد مؤلفي المسلسل المخرج محمود كامل بعدما قام بتغيير نهاية العمل وأعلن أنهم لم يقوموا بكتابة النهاية الذي عرضت للجمهور وأستند محمود وحيد في حديثة بغضب الجمهور من نهاية العمل وكتب عبر سحابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل مش دي النهاية اللي إحنا كاتبينها".

رد مخرج العمل على مؤلف المسلسل

لم يمر سوى ساعات قليلة على هجوم محمود وحيد علي المخرج محمود كامل والشركة المنتجة لمسلسل "شقة 6" حتى قام المخرج محمود كامل بالرد على ذلك الهجوم عبر بيان صحفي، حيث قال فيه إن هدفه في هذا المسلسل أن الجمهور يفكر ويتساءل ويكون هناك حالة جدل ومناقشات، وهو ما حدث طوال حلقات المسلسل في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملوا فكرة وكانت النتيجة اللي مكتوبة وحشة جدا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجة أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجة عندي، ولن أرد على ما قيل.

تفاقم الأزمة ووصولها للقضاء

وأعلن رفيق القاضي أحد مؤلفي مسلسل "شقة 6" عبر حسابه علي فيس بوك عن تقديمه بلاغ للنائب العام ضد مخرج العمل محمود كامل حيث كتب "نتقدم نحن رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد مؤلفي مسلسل شقة 6 ببلاغ للسيد النائب العام ضد المخرج محمود كامل مخرج العمل حيث انه قام واخرون بالتلاعب في السيناريو والمحتوى الدرامى للعمل دون الرجوع الي مؤلفين العمل مما اساء واحدث خللا وغير من فحوى الدراما ورسالة العمل المقدم وخيب امال الجمهور المصري العظيم الذى تمنينا ان نقدم له ما يستحقة من اعمال تضاهى الاعمال العالميه في ظل التقدم الذى تسعي اليه بلدنا الحبيبه مصر في جميع المجالات مدعيا اننا لم نكتب شئ واننا ندعى ذلك بالرغم من ان العمل مقدم في الرقابه من ثلاث نسخ مكونه من خمسة عشر حلقه باسماء المؤلفين".