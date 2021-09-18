حكومة الدبيبة: مليون عامل مصري سيدخلون ليبيا اعتبارا من أكتوبر

قال وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد، اليوم السبت، إن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل؛ لتنفيذ المشروعات التنموية التي وقعت بين البلدين مؤخرا.

وأضاف العابد في تصريح تداولتها الصحف المحلية، عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي: "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)".

وتابع: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".

وأوضح أن هذا يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد أمس أنَ المسؤولية الاجتماعية لإعادة إعمار ليبيا، تقع على عاتق تحالف الشركات المصرية، مشيرا إلى أن بلاده تعودت من الشعب المصري تحمّل خدمة الشعوب العربية وتحقيق نهضتها الشاملة في مختلف القطاعات.

وأعرب الدبيبة خلال زيارة أجراها والوفد المرافق له، إلى مجمعات العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، رفقة وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تقديره لمصر حكومةً وشعبًا، على الجهود المبذولة لتحقيق النمو والرخاء في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا لديها العديد من الكوادر البشرية من مهندسين وحرفيين ومدرسين، بما تستلزمه أهداف التنمية، لكنهم في حاجة إلى التعاون المصري لتدريبهم وتحسين مهاراتهم وفق أحدث الأساليب.

وأشاد رئيس الوزراء الليبي بجهود الشركات العاملة في العاصمة الإدارية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفهُ بـ"راعي النهضة في مصر".