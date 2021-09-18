نرمين الفقي تبدأ تصوير «على الهامش» وتستعد لـ«أبو العروسة 3»

تشارك الفنانة نرمين الفقي، في خوض بطولة إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" الموسم الثاني، والتي تحمل عنوان "على الهامش" وبدأت التحضير له خلال الفترة القليلة الماضية بعد التعاقد عليه بشكل رسمي.

وبدأت نرمين الفقي تصوير أولى مشاهد العمل استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد عرض حكاية "بدون ضمان" الذي تخوض بطولته الفنانة هنادي مهنا وإسلام جمال.

من جهة أخرى، تتفرغ نرمين الفقي بعد الانتهاء من حكاية "على الهامش" للجزء الثالث من "أبو العروسة" الذي أعلن صناعه عن بدء تجهيزاته لينطلق تصويره خلال الشهر المقبل، بعدما حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بموسميه.

يذكر أن مسلسل إلا أنا عرض الحلقة الأولى من حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل إلا أنا والتي تعتبر ثاني حكايات الموسم الثاني، ويشارك الفنانة يسرا اللوزي، عماد رشاد، ونور محمود والمسلسل من إخراج محمد بكير.

وتناقش الحكاية الجديدة ليسرا اللوزي أكثر من قضية تمس المجتمع المصري والعربي، وأبرزها قضية الزواج ومواقع التواصل الاجتماعي وسلبياته وإيجابياته، وتظهر يسرا اللوزي خلال القصة بدور فتاة من أسرة متوسطة، وتربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من قبل علي الطيب، وتتوالى الأحداث التي تجمعها بنور محمود في إطار اجتماعي رومانسي لايت.

حكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.



وكانت حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ أولى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا"، تصدرت تريند موقع تويتر، حيث نالت إشادة الجميع، خاصة أنها تتماشى مع قانون مكافحة التحرش.

المسلسل لعبت بطولته النجمة سهر الصايغ في أولى بطولاتها المطلقة، ومعها النجم أحمد الشامي، والعديد من النجوم، وهي فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وشريف يسري، ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسري ومن إنتاج أروما ستديوز - تامر مرتضى- ويتواصل عرضها عبر قنوات DMC.

وكانت قد شاركت الفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي من خلال عملين الأول هو مسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال وكل من نور اللبنانية ورنا رئيس ومحمد يسري وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وأيضا مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل امام وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمد صلاح العزب.