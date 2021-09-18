السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: تطعيم أكثر من 18 مليون شخص باللقاحات المضادة لكورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت السلطات الصحية الماليزية أن 77.5% من سكان ماليزيا البالغين أو ما يعادل 18 مليونًا و135 ألف شخص تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الخاصة لضمان الحصول على إمدادات اللقاحات- في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية، السبت، أن 21 مليونًا و861 ألف شخص من سكان ماليزيا البالغين قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

أشارت اللجنة إلى أنه تم إعطاء 238,002 جرعة حتى أمس، ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها من خلال برنامج التطعيم الوطني إلى 39,923,416 جرعة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ماليزيا كوالالمبور كوفيد- 19

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