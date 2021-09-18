«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز جنوب شرق دمشق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجير أنبوب الغاز في محطة دير علي، جنوب شرق العاصمة السورية دمشق، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض خط الغاز العربي لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد، أدى لتوقف إمداد الغاز للمنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وجاء في بيان الوزراة: "خط الغاز العربي تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة، أمس عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.. وأدى ذلك إلى توقف امداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الورشات الفنية في الشركة السورية للغاز باشرت بالكشف على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال 24 ساعة.