السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الناتو»: قد تكون هناك تداعيات جراء إلغاء أستراليا اتفاق الغواصات مع فرنسا

غواصات
غواصات

اعترف حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، اليوم السبت، بأنه قد تكون هناك تداعيات أو عواقب نتيجة إلغاء اتفاق الغواصات الأسترالية مع فرنسا لكن لن يؤثر ذلك على عمل الحلف على حد قوله.

 

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قال الأسبوع الماضي إن بلاده انسحبت من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا بشأن بناء الغواصات بقيمة عشرات مليارات الدولار، وبدلًا من ذلك ستطلق شراكة أمنية تاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرًا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

 

وأوضح مسئول في حلف الناتو في تصريحات مساء اليوم، أن أستراليا شريك مهم ولكنها ليست جزءًا من منظمة حلف شمال الأطلسي، حسب قناة "العربية".

 

وشدد مسئول الناتو على أن الخلاف حول صفقة الغواصات الأسترالية لن يطال التعاون العسكري داخل الحلف. 

 

وأكد جان لودريان وزير الخارجية الفرنسي، في وقت سابق اليوم السبت، أنه لا يجب على الحلفاء أن يرتكبوا خيانة بحق بعضهم  البعض، تعليقًا على التحالف الأمني الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (تحالف أوكوس) وإلغاء الأخيرة لعقد غواصة بعشرات المليارات من الدولارات مع باريس لصالح صفقة جديدة مع واشنطن.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسية إن باريس لم تتسلم من أستراليا طلبًا خطيًا بالإلغاء، وهذا أمر يخالف العقد المبرم، مشيرًا إلى أن هناك كذبًا وعدم ثقة وأزمة فعلية مع أستراليا.

 

وهاجم وزير الخارجية الفرنسي التحالف الثلاثي الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، مؤكدًا أن هناك علاقة بين هذا الحلف الجديد وما حدث في أفغانستان، في إشارة إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. 

حلف شمال الأطلنطي ناتو فرنسا الولايات المتحدة بريطانيا أستراليا تحالف أوكوس

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