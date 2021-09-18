السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«استهلاكية الجيزة»: طرح أطباق لحوم مفرومة بـ35 جنيها

لحوم مجمدة
لحوم مجمدة

أكد الحسيني عدروس، مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، أنه يتم حاليا طرح لحوم مجمدة برازيلي بسعر 65 جنيها (كباب حلة ولحوم مفرومة بسعر الكيلو 70 جنيها) وطرح عبوة نصف  كيلو جرام بـ35 جنيها للكيلو، لتوفير احتياجات المواطنين، بجانب طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 90 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على اللحوم السودانية الطازجة التي تطرح بسعر 90 جنيها للكيلو، حيث  يتم طرحها طازجة ومجمدة ومفرومة وتعبئتها في أطباق العبوة تتراوح ما بين نصف كيلو جرام بـ35 جنيه وكيلو جرام بـ70 جنيه وتوفير احتياجات المواطنين من تلك اللحوم وبتخفيضات 25 %.

لحوم مجمدة المواطنين محدودي الدخل القابضة للصناعات وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط الاسعار المجمعات الاستهلاكية الأسواق المحلية اطباق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

«زميله أبلغ عنه».. من هو المحامي الذي هدد بتفجير محكمة المنيا؟

حكومة الدبيبة: مليون عامل مصري سيدخلون ليبيا اعتبارا من أكتوبر

لغز الـ 1000 سينما.. باحثون يكشفون كيف أطفأ «سرطان الإسلاميين» نور الفن السابع؟

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهم بتهديد تفجير محكمة المنيا

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان يخاطب مجلس الأمن لمنع إسرائيل من التنقيب بمناطق متنازع عليها

بالقرب من مواقع داعش بالعراق.. مهمة سرية إسرائيلية لترميم قبر "ناحوم"

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان