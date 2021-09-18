«استهلاكية الجيزة»: طرح أطباق لحوم مفرومة بـ35 جنيها

أكد الحسيني عدروس، مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، أنه يتم حاليا طرح لحوم مجمدة برازيلي بسعر 65 جنيها (كباب حلة ولحوم مفرومة بسعر الكيلو 70 جنيها) وطرح عبوة نصف كيلو جرام بـ35 جنيها للكيلو، لتوفير احتياجات المواطنين، بجانب طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 90 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على اللحوم السودانية الطازجة التي تطرح بسعر 90 جنيها للكيلو، حيث يتم طرحها طازجة ومجمدة ومفرومة وتعبئتها في أطباق العبوة تتراوح ما بين نصف كيلو جرام بـ35 جنيه وكيلو جرام بـ70 جنيه وتوفير احتياجات المواطنين من تلك اللحوم وبتخفيضات 25 %.