دعاء الشهابي: دورات «الأوقاف» التدريبية هدفها إرساء القيم الفاضلة وترقية السلوك العام

قالت المرشدة الدينية دعاء الشهابي، مديرة مكتب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدورة التدريبية هدفها إرساء القيم الفاضلة وترقية السلوك العام، وتعميق الإخاء والتسامح الديني وترسيخ السلام المجتمعي، مضيفة أن معظم المحاضرات التدريبية تحمل رسائل التكافل والبعد عن الانحراف الفكري والغلو والتطرف وتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي.

وأضافت الشهابي، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يضع ملف التدريب والتأهيل على رأس أولوياته، وهناك عدد كبير من الدورات التدريبية أسهمت فى تكوين نخبة متميزة من الأئمة والواعظات.

وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف تعد حاليا لبرنامج الإمام المفكر الذى يهدف لصنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، وسيمر المرشحون للبرنامج بعدد من المقابلات والاختبارات التى تسهم فى اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله، عز وجل، بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم الدين فهمًا صحيحًا بما يجعل منه عاملًا مهمًا يسهم بقوة فى صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية.

ولفتت إلى أن وزير الأوقاف عمل على تكثيف عمل الواعظات من خلال الدروس والقوافل داخل مصر وخارجها، وعدد من المبادرات منها؛ مبادرة واعظات وراهبات ويتم تنفيذها من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة بمشاركة عدد من واعظات الأوقاف المتميزات، وعدد من راهبات الكنائس المصرية للتأكيد على وحدة النسيج الوطني والحد من مظاهر التمييز بين أطياف المجتمع؛ لترشيح عدد منهن للتدريب على مهارات التأثير والإقناع والحث على احترام وتقدير ومساندة حقوق المرأة والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة.