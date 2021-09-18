السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بطل الجمهورية في الكيك بوكس: «رحلة الإدمان جعلت حياتي مأساة»

بطل الجمهورية في
بطل الجمهورية في الكيك بوكس يروي رحلته مع الإدمان والتعافي

من قلب المحنة يولد الأمل.. الأزمات تصنع البطولات، مقولات تنطبق على حسام محمد حسين الذي لم يمنعه الإدمان من أن يعود لحياته الطبيعية مرة أخرى، بل ويعود بطلاً بعد تماثله للشفاء من إدمان المخدرات على مدار 20 عامًا، ليقرر بنفسه أن يتعافي ويحارب هذا الإدمان، فيلجأ إلي مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا والذي ساعده من خلاله العاملين به علي أن يعود حسام بطلا للجمهورية في لعبة الكيك بوكس.

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بطل الجمهورية في الكيك بوكس يروي رحلته مع الإدمان والتعافي

من داخل مركز الهزيمة بسمالوط التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذى ترأسه نفين القباج، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد حصول اللاعب حسام محمد حسين أحد المتعافين من الإدمان على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة الكيك بوكس.

يقول حسام عن رحلته الطويلة مع الإدمان:"بدأت تعاطى الإدمان فى سن صغير حتى 20عاما بدأت الحياة وكأنها مأساة بالنسبة لي حاولت الإقلاع عنه من أجل أولادي وزوجتي ونفسى خاصة انى كنت بطل في الكونغ فو وكنت فى سن 15 سنه إلا أنى فشلت حتى اخبرني أحد الأصدقاء عن المركز وقمت بالاتصال بالخط الساخن ووصلت إلى هنا .

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بطل الجمهورية في الكيك بوكس يروي رحلته مع الإدمان والتعافي

أضاف:"وصل الأمر أن أسرتي والدى ووالدتي كانوا يرفضونني ويعاملوني بقسوة بسبب ذلك الادمان ،لكن مع دخول المركز بدأت فى التحسن وبدأت أمارس الرياضة ،خاصة أن المركز هنا يوفر كل شيء حتى الترقية والرياضة شجعوني على العودة إلى اللعب من جديد والاشتراك في بطولة الجمهورية وتمكنت من الحصول على المركز الأول ،واخر لحظات المباريات جميعها يكون صعب بالنسبة لي لأنى اتمنى الفوز في كل مباراة مما يدفعني إلى التركيز في الدقائق الأخيرة".

وقال أحلم أن أدخل بطولة العالم وأحقق ميدالية وأنا الآن أعمل مدربا بأحد الأندية بالمنيا واعمل على نفسى واؤدى التمرينات بشكل قوى حتى أحقق حلمى  في رفع الكاس في بطولة العالم.

المنيا بطل الجمهورية في الكيك بوكس رحلة الإدمادن حولت حياتي لمأساة أتمني الفوز ببطولة العالم مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي حسام محمد حسين

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وائل لطفي

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