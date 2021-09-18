بدء الاستعداد لمعسكر العمل السنوي بكنيسة العذراء في الفجالة

أعلنت كنيسة السيدة العذراء بالفجالة بدء التجهيز لمعسكر العمل الخاص بدعم بعض الأسر التي تعيش تحت خط الفقر في صعيد مصر، وهي خدمة تقدمها سنويًا الكنيسة بالتزامن مع نهاية الأجازة الصيفية وقبل بدء العام الدراسي، وامتدت الخدمة في السنوات الأخيرة، لتصبح مستمرة في عملها على مدار السنة، نظرًا لتزايد الاحتياجات من قبل الأسر الفقيرة.



ويولي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اهتمامًا خاصًّا بـ "معسكر العمل" منذ كان أسقفًا ويحرص على مشاركة خدام المعسكر في عمليات التجهيز. وقد سجل كلمة تشجيع ودعم لهم.



كما يعتني الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بالخدمة ذاتها، حيث تتبع كنيسة السيدة العذراء بالفجالة قطاع وسط القاهرة.