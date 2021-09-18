البابا تواضروس يشهد حفل تخرج متدربي «مواجهة العنف الأسري» بكنائس الإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت في المقر البابوي بالقاهرة، حفل تخريج ١٢٠ متدربًا من كهنة وخدام وخادمات كنائس الإسكندرية، بعد انتهائهم من الدورة التدريبية، الخاصة بكيفية مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

وحضر الحفل الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، ومقرر لجنة المرأة بالمجمع المقدس، وممثل عن المجلس القومي للمرأة.

وركزت الدورة التدريبية على العنف الموجه ضد المرأة وكيفية التعامل مع كل من الضحية والمعتدي في إطار روحي نفسي مجتمعي وكذلك معالجة الآثار الناجمة عن هذا العنف على الأطفال.

بدأ الحفل بكلمة للقمص أبرآم إميل، شرح خلالها خطة اللجنة في إطار تعاون كل الجهود في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وعن هذه الدورة التدريبية، باعتبارها نواة لخدمة اللجنة في باقي إيبارشيات الكرازة المرقسية.

كما قدم المتدربون من كل قطاع رعوي بالإسكندرية مشروع التخرج عن كل قطاع.

وألقى القمص رافائيل ثروت كلمة نيابة عن الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة، وأسقفية الخدمات.

واختتم الحفل بكلمة لقداسة البابا تحدث فيها عن قيمة المرأة في المجتمع والكنيسة والكتاب المقدس. ثم وزع قداسته شهادات التخرج على المشاركين في الدورة.

تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون بين لجنة المرأة بالمجمع المقدس وجميع الخدمات الكنسية ومؤسسات الدولة في سياق تمكين ودعم المرأة.