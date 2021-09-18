هل المأكولات البحرية مفيدة للجسم كما يعتقد البعض؟.. «العلم» يجيب

لطالما اعتبرت المأكولات البحرية من الأطعمة الشهية المليئة بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحتنا العامة، فهذا النوع من الطعام هو أحد أفضل مصادر البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يحتاجها جسمك لتنمية العضلات والعظام، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القلب.

وفيما يلي فوائد المأكولات البحرية حسب "healthy builderz" الطبي.

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية:

تشتهر المأكولات البحرية بكمياتها العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز صحة القلب، حيث يمكن أن يقلل تناول المأكولات البحرية مرتين على الأقل في الأسبوع من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وحتى عدم انتظام ضربات القلب.

وعلى الرغم من عدم وجود خطأ في تناول مكملات أوميجا 3، لا يزال الخبراء يعتقدون أن تناول المأكولات البحرية أفضل بكثير.

الحفاظ على نضارة البشرة:

فائدة أخرى لتناول المأكولات البحرية هي أنه يمكنك تحسين حالة بشرتك، حيث إن وجود البروتين في الأسماك يجعلها خيارًا جيدًا لمن يرغبون في الحصول على بشرة شابة، حيث يساعد في إنتاج الكولاجين.

ويمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة أيضًا في المأكولات البحرية أن توفر الحماية للبشرة من أشعة الشمس القاسية.

تشير دراسة نُشرت في عام 2014 في دورية" "Science Journal إلى أن تناول المأكولات البحرية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي أو ضعف البصر مع تقدمهم في السن.

تقوية جهاز المناعة:

بفضل أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية مثل الأسماك والصدف، يمكنك في الواقع المساعدة في تعزيز نظام المناعة لديك، حيث يمكن لهذه المغذيات أن تمنع حدوث الحساسية وحتى نوبات الربو لأنها تساعد جهاز المناعة.

كما أن أحد مضادات الأكسدة الموجودة في المأكولات البحرية والفعالة في ضمان الوظيفة المناسبة لجهاز المناعة هو السيلينيوم.

مكافحة الاكتئاب:

فائدة أخرى مرتبطة بتناول المأكولات البحرية هي أنه يمكن أن يخفف الاكتئاب، حيث يعتقد العلماء أن استهلاك أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية هو المفتاح لمكافحة أكثر المشاكل النفسية إنتشارًا في العالم.

تحسين القدرات العقلية:

يمكن أن تقلل العناصر الغذائية الأساسية أوميجا 3 الموجودة في المأكولات البحرية من خطر التدهور المعرفي مع تعزيز نمو الدماغ بشكل أفضل عند الرضع والأطفال.

وهناك دراسات تشير إلى وظيفة معرفية أفضل لدى النساء المسنات اللائي يستهلكن المأكولات البحرية بشكل منتظم.