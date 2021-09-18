«زميله أبلغ عنه».. من هو المحامي الذي هدد بتفجير محكمة المنيا؟

كشف المحامي مجدي رسلان، المرشح السابق لمنصب نقيب محامي المنيا، عن اسم المحامي الذي هدد بتفجير مجمع محاكم المنيا.

وقال رسلان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه “معتوه يدعى محمد ضاحي، لا يمارس المهنة بصورة حقيقية وواضحة وسليمة، وفعل هذا الأمر رغبة في تأجيل قضية تحاليل وتعاطي المخدرات”.

وأضاف: “هذا المحامي آثار الذعر وعطل عمل مرفق عام، وبالتأكيد وإن كان يحمل كارنيه نقابة إلا أنه لا ينتمي حقيقيا إلى هذه المهنة وتردده ضعيف على المحكمة وجموع المحامين يستنكرون هذا الإجرام ولا نتشرف بوجود هذا الشخص بيننا حتي وإن كان مجرد حامل كارنيه ولا يمارس المهنة بصورة حقيقية أو مشرفة”.

وشدد: "علما بأن البعض الذي يعرفه يؤكد أنه غير متزن بصورة كاملة كما أن الذي ساعد في كشف هذه القضية محام أيضا له الشكر".

فيما أكد محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة العامة سوف تتخذ الإجراء اللازم ضد المحامي الذي علق منشورات تهدد بتفجير مجمع محاكم المنيا.

وقال الكسار في بيان له: “فور العلم بأن المتسبب في الواقعة هو محامي، بعد القبض عليه، تم الاتصال بالنقيب العام رجائي عطية وابلاغه عن واقعه اليوم في مجمع محاكم المنيا، والذي أبدى استنكاره لما قام به المحامي وشدد أن نقابه المحامين ستتخذ الإجراء اللازم ضده”.

وسبق أن أوضح المحامي محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل أزمة وجود منشور داخل مجمع محاكم المنيا، يهدد بتفجير المحكمة.

وقال الكسار، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: مع صباح يوم العمل في المحكمة فوجئ المترددون من مواطنين ومحامين وموظفين بهذا المنشور داخل المحكمة، مما أثار الذعر، وتم طلب تدخل الشرطة.

وأضاف: حضرت الشرطة وقررت إخلاء المحكمة، وتم تفتيش المحكمة للتأكد من خلوها من أي تهديد، بالاستعانة بخبراء المفرقعات، كما يجري الآن تفريغ كاميرات المراقبة لاستيضاح الموقف وطريقة تعليق هذا المنشور.

وعلق الكسار: لم يتم إيجاد أي متفجرات، ولكن تم إخلاء المحكمة وتجري التحقيقات الآن، متوقعا: من الممكن أن يكون قد تم تعليق المنشور في ساعة مبكرة من صباح اليوم أو مع نهاية يوم العمل الخميس الماضي.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على محام لنشره رسائل تهديدات بتفجير مجمع محاكم المنيا.

واعترف المتهم أمام أجهزة التحقيق بوزارة الداخلية بارتكابه الواقعة، مؤكدا قيامه بذلك لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله.