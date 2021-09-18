السبت 18 سبتمبر 2021
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سياسي

برلماني: المشروع القومي لتطوير الريف خطوة ملموسة نحو الجمهورية الجديدة

النائب محمد محمود
النائب محمد محمود لبيب

قال النائب محمد محمود لبيب عضو مجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفكر مختلف ورؤية شاملة للإصلاح والتطوير تستند على أسس هامة في مقدمتها تحسين مستوى المعيشة، وتعميم التطوير والتنمية لجميع المجتمعات البشرية والمناطق السكنية، مشيرا إلى الدور الذي تفعله مبادرة حياة كريمة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأشار محمود في بيانه اليوم السبت، إلى الأهمية القصوى التي ينطوي عليها المشروع القومي لتطوير الريف المصري باعتباره، نقلة نوعية في الارتقاء بالريف من ناحية، وخطوة ضخمة وملموسة في الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي من ناحية أخرى، لأنه يستهدف تحسين حياة 58 مليونا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تطوير الريف والتي تعود إلى أن الريف وطوال عقود سابقة، كان مهملا ويفتقد لجميع المقومات الأساسية للحياة، أما اليوم فالهدف هو الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، من خلال مصانع ومراكز إنتاج تناسب الريف والمواد الخام والزراعية المتوفرة به.

واختتم بأن التغيير الشامل وتحسين حياة المواطنين هو الهدف الرئيسي لتحركات الرئيس وخططه ورؤيته للواقع المصري والمستقبل.

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