السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022

المستشار محمد محمود
المستشار محمد محمود حسام الدين

حصلت "الدستور" على التشكيل الكامل للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021/2022.

وطبقا للتشكيل الجديد يتولى المستشار محمد مبارك رئاسة الدائرة الثانية "أعضاء الهيئات القضائية، والمستشار أحمد حامد رئاسة الدائرة الثالثة "عقود إدارية إصلاح زراعي وملاك الدولة، والمستشار عادل بريك رئاسة الدائرة الرابعة تأديب، والمستشار منير غطاس رئاسة رئاسة الدائرة الخامسة تراخيص، والمستشار سعيد خليف رئاسة الدائرة السادسة تعليم ، والمستشار أحمد عبود رئاسة الدائرة السابعة كادرات خاصة، والمستشار حسونة توفيق رئاسة الدائرة الثامنة بدلات، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك رئاسة الدائرة التاسعة تسويات، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين رئاسة الدائرة العاشرة تامين صحى – مرور – مخالفات قانون البناء، والمستشار أحمد الشاذلى رئاسة الدائرة الحادية عشر ضرائب.

index
index
0330
0330
3333+
3333+
2666
2666

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في كريستال بالاس

«العدل»: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهم بتهديد تفجير محكمة المنيا

الرئيس السيسى يوجه باستمرار جهود تطوير الطرق على مستوى الجمهورية

رسميًا.. اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

بالقرب من مواقع داعش بالعراق.. مهمة سرية إسرائيلية لترميم قبر "ناحوم"

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»