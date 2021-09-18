بالأسماء.. التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022

حصلت "الدستور" على التشكيل الكامل للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021/2022.

وطبقا للتشكيل الجديد يتولى المستشار محمد مبارك رئاسة الدائرة الثانية "أعضاء الهيئات القضائية، والمستشار أحمد حامد رئاسة الدائرة الثالثة "عقود إدارية إصلاح زراعي وملاك الدولة، والمستشار عادل بريك رئاسة الدائرة الرابعة تأديب، والمستشار منير غطاس رئاسة رئاسة الدائرة الخامسة تراخيص، والمستشار سعيد خليف رئاسة الدائرة السادسة تعليم ، والمستشار أحمد عبود رئاسة الدائرة السابعة كادرات خاصة، والمستشار حسونة توفيق رئاسة الدائرة الثامنة بدلات، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك رئاسة الدائرة التاسعة تسويات، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين رئاسة الدائرة العاشرة تامين صحى – مرور – مخالفات قانون البناء، والمستشار أحمد الشاذلى رئاسة الدائرة الحادية عشر ضرائب.

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