26 سبتمبر.. رحلة الروائية ريم بسيوني فى منتدى الثقافة والإبداع بالأوبرا

يناقش منتدى الثقافة والإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية “رحلة الروائية الدكتورة ريم بسيوني” ضمن فعاليات “مبدعون وجوائز”، وذلك بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب السابق.

ريم بسيوني، كاتبة وروائية مصرية، أستاذة في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها أولاد الناس ثلاثية المماليك".

ولدت ريم بسيوني في السادس من مارس عام 1973 في محافظة الاسكندرية، حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة الإسكندرية، بعد تخرجها تم تعينها في نفس الجامعة، ولكنها قررت مواصلة دراستها في الخارج وحصلت على الماجيستير و الدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا في "علم اللغويات"، ثم حصلت على الدكتوراه في "تحليل الخطاب السياسى" من جامعة أوكسفورد، وقامت بالتدريس في نفس الجامعة.

حاضرت في بعض الجامعات الأمريكية عن الفكر والثقافة والأدب العربى.

عملت لفترة قصيرة في المملكة المتحدة، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة، ومن هناك انتقلت إلى جامعة جورج تاون.

عادت إلى مسقط رأسها "مصر" عندما انضمت إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 2013.

تقوم بكتابة القصة والرواية باللغتين العربية والإنجليزية.

صدر لها سبع روايات هي (بائع الفستق)، ورواية (رائحة البحر)، ورواية (الدكتورة هناء)، ورواية (الحب على الطريقة العربية)، ورواية (اشياء رائعة)، ورواية (مرشد سياحي)، ورواية (أولاد الناس ثلاثية المماليك).

حصلت رواية "بائع الفستق" على جائزة أفضل عمل مترجم في أمريكا عام 2015، وقامت بنشرها جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة عام 2009.

اختيرت من قبل مجلة "النقد" في أمريكا ضمن أفضل عشر روايات صدرت عام 2009.