السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس المتهمين بهتك عرض معاقة ذهنيًا وسرقة قرطها بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين وسيدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم  بهتك عرض فتاة معاقة وسرقة قراطها الذهبي، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة، وسؤال المجني عليها.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور  قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغا بقيام 3 عاطلين، بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد أماكن بدائرة القسم بالاشتراك مع سيدة لقيامها، بسرقة قراطها الذهبي وبيعه لاحد محلات الصاغة بالمنطقة.

 على الفور، تم تشكيل فريق بحث ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة التي تمكنت من تحديد هوية المتهم الأول والذي اقر بالواقعة بإشتراك باقي المتهمين معه في الواقعة.

بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهمين بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.

أمن على هتك عرض عرض هتك اجراءات النيابة

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