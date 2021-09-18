مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بمنشأة القناطر

شهدت منطقة منشأة القناطر حادثًا مأساويًا، حيث لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه النيل، أثناء استحمامه.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بغرق شاب في مياه النيل بمنطقة منشأة القناطر.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد على عبدالكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر تبين أن الشاب قام بالسباحة ولكنه لم يتمكن من السباحة وغرق.

وكشفت تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، عن أن الشاب لا يجيد السباحة وغرق أثناء الاستحمام بالنيل وأنه لا يتهم أحدًا.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.