نجوم ننتظرهم على السجادة الحمراء في حفل جوائز «إيمي»

يومان يفصلان عن أكبر حفل جوائز للإنتاج التلفزيوني، وهي جائزة “إيمي” والتي تعد جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، حيث من المقرر أن تقام حفل جوائز “Primetime Emmy” السنوية الـ73 هذا العام بعد أن كان حفل العام الماضي افتراضيًا بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة وسط وباء كورونا.

وسيكون هناك قائمة رائعة من الأعمال المرشحة للفوز، وقائمة رائعة من النجوم أيضًا، وفيما يلي كل ما يخص حفل جوائز “إيمي” وأبرز النجوم المرشحين للفوز.

ما هو موعد حفل توزيع جوائز الإيمي 2021؟

سيتم بث حفل توزيع جوائز إيمي السنوي الـ73غدًا الإثنين الساعة 8 مساءًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم بث الحفل بواسطة شبكة “سي بي إس”، وفقًا لموقع “style”.

من الذي يستضيف جوائز إيمي 2021؟

من المقرر أن يستضيف الممثل الكوميدي "سيدريك ذا انترتينر" عرض الجوائز، وهذا الممثل اشتهر بتمثيله بطولة مع ستيف هارفي في "The Steve Harvey Show" ، كأحد الممثلين الكوميديين في "The Original Kings of Comedy" ولعب دور البطولة في المسرحية الهزلية "The Neighborhood" على شبكة “CBS”.

هل سيكون هناك حفل شخصي لجوائز إيمي 2021؟



سيكون عرض هذا العام شخصيًا ويعقد في “Event Deck في LA Live” بدلًا من مسرح "Microsoft"، حيث يُقام عرض الجوائز عادةً.

وبسبب جائحة كورونا المستمرة ستظل تدابير السلامة سارية هذا العام، حيث سينخفض عدد الضيوف والحضور بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وفقًا لـ “Variety”، وستقتصر قائمة الضيوف على حوالي 600 شخص، مما يعني أنه لن يتمكن جميع المشاركين في كل مشروع من الحضور.

سيتطلب الأمر أيضًا التطعيمات وإثبات اختبار كوفيد السلبي من كل حاضر.

من المرشح لجوائز إيمي 2021؟

سيكون هناك قائمة من المتنافسين ويتصدر "The Crown" من Netflix و The Handmaid's Tale من Hulu

ومن بين الممثلين المرشحين “إيما كورين” لدورها كأميرة ديانا في "التاج" وإليزابيث موس لدورها في دور جون أوزبورن في "The Handmaid's Tale"، وكلاهما رُشحا لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي، كما تم ترشيح كلتا السلسلتين أيضًا لفئة الدراما المتميزة.

من بين المرشحين الآخرين جيسون سوديكيس عن دوره في فيلم "Ted Lasso" المفضل لدى المعجبين، وميشيلا كويل عن فيلم "I May Destroy You" ، وإليزابيث أولسن عن فيلم "WandaVision"، و"أنيا تايلور" عن فيلم The Queen's Gambit ، وإمجي رودريجيز عن فيلم "Pose".



كيف يمكنك مشاهدة جوائز إيمي 2021؟



سيتم بث حفل جوائز “Emmy” السنوي الثالث والسبعين على “CBS” وستكون متاحة للبث المباشر على خدمة البث المباشر "Paramount".