الإنسانية في أبهى صورها.. أحمد عز يدعم مؤمن زكريا وشريف دسوقي و«عم صلاح»

بدأ الفنان أحمد عز، عرض الموسم الثاني من مسرحية "علاء الدين" على مسرح كايرو شو في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر ويحظى العرض بحضور جماهيري كبير نظراً لشعبية النجم أحمد عز بجانب التقنيات المبهرة الذي يتم تقديم عرض "علاء الدين" بها، كما أنه العرض المسرحي الأول للفنان أحمد عز في مسيرته الفنية.

ومنذ انطلاق عرض "علاء الدين" في موسمه الأول ويحرص الفنان أحمد عز والقائمين على مسرح كايرو شو بدعوة العديد من الشخصيات الفنية والعامة لمشاهدة العرض وهناك العديد من المواقف الإنسانية الذي جمعت أحمد عز بضيوفه بعد انتهاء العرض وأثناء الترحيب بهم مواقف إنسانية كثيرة تسبب فيها أحمد عز بعرضه علاء الدين في بث السعادة والفرحة في قلوب الكثيرين نرصدها في “الدستور”.

شريف دسوقي أثناء ترحيب أحمد عز به

ـ عم صلاح وشريف دسوقي

افتتح الفنان أحمد عز يوم الخميس الماضي عرض "علاء الدين" وحضر العرض العديد من الشخصيات الفنية والعامة على رأسهم السفير السعودي في القاهرة والفنانين إياد نصار ومحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله وشريف دسوقي وسماء إبراهيم وعلاء قوقة، أثناء العرض رحب الفنان أحمد عز بالفنان صلاح عبدالله بطريقة كوميدية عن طريق أستخدام أسمه في أحد ايفهات العرض كنوع من التقدير لصديقه الذي كان يجلس في الصف الأول لمشاهدته بجانب تحيته الكبيرة له بعد أنتهاء العرض والذي جعلت الجمهور يتغني باسم "عم صلاح" لمدة ثواني في القاعة وهو ما جعل الفنان صلاح عبدالله يتمالك دموعه ورد التحية لأحمد عز بصعوده على المسرح وتهنئة بالعرض.

صلاح عبدالله أثناء ترحيب أحمد به

كما قام أحمد عز بالترحيب بالفنان شريف دسوقي بشدة هو الأخر قائلاً له: "منورنا النجم الكبير شريف دسوقي واللي حابب اقوله كلنا بنبحك يا شريف كلنا بنحبك يا شريف كلنا بنحبك يا شريف وكلنا هنشتغل معاك".

بكاء مؤمن زكريا بعد أستدعاء أحمد عز له علي المسرح

ـ بنحبك يا مؤمن

وفي الموسم الأول لعرض علاء الدين حضر لاعب كرة القدم مؤمن زكريا لمشاهدة العرض وبعد انتهاء العرض قام أحمد عز بالترحيب به وذهب له وأخذه على المسرح وقال له: "بنحبك يا مؤمن وان شاء الله ترجع زي الأول وأحسن" وقام الجمهور المتواجد في المسرح بالهتاف له وهو ما جعل مؤمن زكريا يبكي من السعادة.

دموع الفرحة تغمر لطفي لبيب في أحضان أحمد عز

ـ لطفي لبيب صاحب الفضل

كما أن الفنان أحمد عز قام بالترحيب بالفنان القدير لطفي لبيب من قبل في أحد عروضه حيث قال له: "النهاردة عندنا فرحة كبيرة أوي، وشرف والله، موجود معانا في القاعة النهاردة، أستاذنا وأبونا وعمنا اللي اتعلمنا منه كتير، اللي كان صاحب فضل بعد ربنا وسبحانه وتعالى على كل واحد عمل فيلم أو عمل مسلسل لطفي لبيب" وصعد لطفي لبيب بجانبه على المسرح وبكى وعز يحتضنه في لقطة إنسانية مؤثرة أمام الجمهور.

دعم أحمد عز لشهداء مرفأ بيروت

ـ دعم شهداء حادث مرفأ بيروت

ودعم الفنان أحمد عز الشعب اللبناني علي طريقته الخاصة أثناء عروض مسرحية علاء الدين في الموسم الأول وذلك بعد حادث مرفأ بيروت حيث طالب حضور عرضه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء كما حرص على رفع العلم اللبناني عقب انتهاء العرض وأشاد نجوم لبنان بما فعله الفنان أحمد عز كما توجه محبيه في لبنان بالشكر عما فعله من أجلهم.