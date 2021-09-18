ننشر التحريات في اتهام 3 أشخاص بسرقة وحرق محلات «مول العتبة»

تنشر « الدستور» تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 3 أشخاص بإشعال النيران عمدا في عدة محلات بأحد المراكز التجارية بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة، لإخفاء جريمة سرقتهم لمبلغ 250 ألف جنيه من بعض محلات ذلك المول، في القضية رقم ۷۷۲۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم الموسكي، والمقيدة برقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۲۱ كلى وسط القاهرة.

جاء بأقوال مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الموسكي بأنه بإجراء تحرياته السرية حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بوضع النيران عمدا بالحانوت محل الواقعة المملوك لهيئة الأوقاف المصرية عقب سرقة المبالغ المالية المملوكة لكلا الشاهد الأول والثالث والشروع في الاستيلاء على مبالغ الشاهد الخامس عقب قيامهم بإتلاف الخزائن الحديدية المملوكة لكلا من الشاهد الاول والخامس المتواجدة بالحانوت محل الواقعة وأخر ملاصق له وعقب قياهم بإتلاف باب الحانوت الخاص بالشاهد الثالث مستخدمين في ذلك قاطع كهربي .

وأضاف بقيامهم بوضع النيران بالحانوت لطمس اثار سرقة مبالغ الشاهد الاول وقيام المتهم الأول بتسليم المبالغ المالية المسروقة والصاروخ الكهربي للمتهم الثالث عقب إرتكابهم للواقعة لتهريبهم من المبنى محل التداعي.

وأضاف بأنه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر بضبط المتهمين تمكن من ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبالغ المسروقة وكذا القاطع الكهربي المستخدم في الواقعة وبمواجمتهم بالواقعة أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو الوارد بمضمون تحرياته .

وأضاف بأنه قصد المتهمين من ارتكابهم للواقعة وضع النيران بالحانوت سالف الذكر والإتلاف والسرقة .



كما جاء بأقوال نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة بما لا يخرج عما شهد به سابقه.

وأضاف أنه وبإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة عثر علي الخزاءن الحديدية الخاصة بالمجني عليهم وبدلا منهما اثار مصر.

الشهود

جاء بأقوال "أحمد ع" ۳۷ سنة، صاحب شركة كمبيوتر واكسسوار كمبيوتر، خلال تحقيقات النيابة، أنه تناهى إلى علمه بقيام المتهمين بإضرام النيران عمدا بالحانوت محل التحقيقات بأن قاموا بإشعال النيران ببعض المنقولات المملوكة له بالحانوت الكائن بالطابق الثاني بعقار التداعي فامتدت النيران الى باقي المنقولات المتواجدة بذلك المحل التجاري وأحرقت كامل محتوياته.

وأوضح ارتكابهم للواقعة عقب قيامهم بسرقة مبلغا ماليا خاصا به قدره خمسة وسبعون ألف جنيه متواجدة بالخزينة الحديدية الخاصة به المتواجدة بالحانوت محل التداعي عقب كسر تلك الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالي، فقاموا بارتكاب واقعة الحريق لطمس أثار السرقة.

وأشار إلى أن ما لحق به من تلفيات من جراء حدوث الواقعة قدرت قرابة الخمسمائة ألف جنيها، منوها إلى قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة الاستيلاء على مبالغه المالية وإتلاف منقولاته.

كما شهد "فتح الله . ا" ٦٣ سنة، بما لا يخرج عما شهد به الشاهد الأول، قائلا: إن ما لحق به من تلفيات من جراء حدوث الواقعة قدرت قرابة المائة ألف جنيها.

وجاء بأقوال "أحمد ب" ۳۳ سنة، صاحب محل ألعاب أطفال أن المتهمين سرقوا مبلغ مالي خاص به قدره مائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة جنيه من داخل الحانوت المتواجد به.

وشهد "فريد ش" ۳۲ سنة، صاحب محل أن المتهمين أتلفوا باب المحل الخاص به بالاستيلاء على المبالغ المالية الموجودة في الخزنة.

وقال "محمود . ع" ۳۳ سنة، صاحب أسواق الترجمان للإلكترونيات، إن المتهمين شرعوا في سرقة مبالغ مالية، وذلك عقب قيامهم بإتلاف الخزينة الحديدية الخاصة به داخل محله، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لعدم تركه مبالغ مالية بالحزينة.

وأضاف أن الأضرار المادية الواقعة عليه قدرت قرابة ألف وخمسمائة جنيه، مشيرا إلى أنه عزى قصد المتهمين من ارتكابهم للواقعة الاستيلاء على مبالغة المالية إلا أنهم عجزوا عن السرقة.

كما جاء بأقوال محامية بإدارة الشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية بأن أحد المحلات مملوك لهيئة الأوقاف المصرية.