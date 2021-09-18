«مستثمرو العاشر»: الصناعة المحلية شهدت اهتمامًا كبيرًا من الحكومة

أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الصناعة المصرية حظيت على اهتمام كبير من القيادة السياسية آخر 7 سنوات ماضية، لافتًا إلى أن تلك القطاع له دور كبير جدًا في توفير فرص العمل.

وأضاف «رضا» أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصناعي وتدشين المدن الصناعية الجديدة حقق طفرة كبيرة في القطاع، بالإضافة إلى تحسين مستوى القوانين التشريعية الخاصة بالصناعة، مشيرًا إلى أن نتيجة لهذا التطور الكبير في القطاع الصناعي هناك ارتفاع في حجم الصادرات المصرية في كل القطاعات الصناعية.

وتابع الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن المشروعات القومية والمدن الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة ساهمت بشكل كبير في تنشيط حركة القطاع الصناعي، مما نتج عنه إتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب ولا سيما حديثو التخرج من المدارس والمعاهد الفنية.