السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 201 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، فيما تماثل 177 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 201 ألف و425 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 137 ألفا و775 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5 آلاف و681 حالة، فيما يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

وتابعت أن 21 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت 22 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، و5 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وزارة الصحة الجزائرية كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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