السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استئناف صرف المعاشات وفوز متعافٍ إدمان ببطولة الكيك بوكس.. أبرز أنشطة «التضامن» فى 24 ساعة

صرف المعاشات
صرف المعاشات

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:

لـ2 مليون مستفيد.. «التضامن» تستأنف صرف الدعم النقدي «تكافل» غدا

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، صرف دعم "تكافل" لـ2 مليون أسرة، و113 ألف مستفيد، بالإضافة لمن تخلف عن صرف دعم "كرامة" خلال الأيام الماضية.


 القباج: الرئيس وجه بتكثيف مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ «حياة كريمة»
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المنتدى العربي لصحة المرأة تحت شعار "المرأة والسرطان.. من الوقاية للتعافى" يسلط الضوء على إحدى أهم أولويات الدولة المصرية وأهم محاور حقوق الإنسان ألا وهو تعزيز صحة المرأة بكل فئاتها، مؤكدة على التزام وزارة التضامن بدعم ومساندة منظمات المجتمع الأهلى العاملة في مجال صحة وتنمية المرأة المصرية تحقيقًا لأهداف استراتيجية الوزارة بشأن حماية المرأة وفي تنمية الأسرة وفي التمكين الاقتصادي.


القباج: دعم المجتمع المدنى لتغطية المناطق المحرومة فى تخصصات الأورام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت بدعم أهم المؤسسات الوطنية وهي مؤسسة الأسرة، حيث أن الاستثمار في دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعياً واقتصادياً يعزز كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المرجوة.


«التضامن»: متعافٍ من الإدمان يفوز ببطولة الجمهورية لـ«الكيك بوكس»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حصول "حسام محمد حسن"، أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة فى محافظة المنيا والتابع للصندوق، على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة "الكيك بوكس"، كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو، وأيضا المشاركة في دورة المدربين لرياضة السامبو.

لمن تخلف .. التأمينات تستأنف صرف معاشات سبتمبر غدًا الأحد

تستناف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،  غدا الأحد، صرف معاشات شهر سبتمبر لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم الصرف وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

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