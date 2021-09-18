السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مصر تقدمت عالميًا في مؤشر جودة الحياة بفضل القيادة الحكيمة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الجهود متواصلة من جانب الدولة للارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين حياة ملايين المواطنين، وتطوير القرى والمدن وتحديث وتعزيز البنية التحتية في مختلف المحافظات وبجودة عالية وإصرار على التغيير.

وأضاف أبو عايشة في بيانه اليوم السبت، أن العديد من المؤشرات الدولية التي ظهرت مؤخرًا وكشفت تقدم مصر، وسيرها بنجاح في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وفق رؤية 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى العديد من المؤشرات، من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميًا  في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، علاوة على تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الرخاء لعام 2020، وليس هذا فقط فقد جاءت مصر، ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية"، بالإضافة إلى تقدم مصر 16 مركزاً دوليا في محور "جودة الاقتصاد"، مؤكدا  أن هذه المؤشرات العالمية، دليل على مدى الإنجازات والنهضة التي تتحقق في البلاد على أيدي الرئيس السيسي.

وشدد على أن مصر، تتقدم للأمام سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس السيسي ووجود إرادة وطنية جادة للتغيير وهو ما يلحظه العالم أجمع.

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