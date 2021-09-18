السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية بالغربية

حملات مكبرة على الورش
حملات مكبرة على الورش الحرفية والمقاهي

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء الغربية حملات مكبرة على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية؛ لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وذلك استمرارًا للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

أسفرت الحملات عن مصادرة 14 شيشة وتحرير 194 محضرًا متنوعًا ما بين "114 عدم ارتداء كمامة، 34 نظافة، 3 بيئة، 43 إشغال" بجانب فض 7 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 1 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 204 منشآت.

وأهابت محافظة الغربية المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة واتباع قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

تحرير مجلس الوزراء محضر وغلق وتشميع جنازة ورشة ومحل تجاري ومصادرة تشريعي شيشة وتطهير تظاهرات منشأت قرى ومدن تطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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