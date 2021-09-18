السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المحامى المتهم بنشر تهديدات بتفجير مجمع محاكم المنيا

متهم
متهم

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على محام لقيامه بنشر رسائل تهديدات بتفجير مجمع محاكم المنيا.

واعترف المتهم أمام أجهزة التحقيق بوزارة الداخلية بارتكابه الواقعة، مؤكدا قيامه بذلك لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت وزارة العدل، صباح اليوم، إنها تلقت إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.


وحرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس وآمن، ووفقًا لإجراءات وقواعد السلامة منعًا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وبانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة، وتبين سلبية البلاغ، ولم يعثر على أي جسم غريب أو مفرقعات.
وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أى جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وتوجه وزارة العدل الشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.

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وائل لطفي

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