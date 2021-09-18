تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 23 سفينة حاويات وبضائع عامة علي ارصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25701 طن تشمل 19510 طن فوسفات و3000 طن مولاس و3191 طن بودرة جبس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51182 طن تشمل 17000 طن ذرة و803 طن ابلاكاش و9923 طن قمح و6787 طن حديد و8500 طن خردة و3912 طن نواتج تقطير و457 طن خشب زان و3800 طن كلوريد ايثيلين.

وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 758 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وورق عنب وفلفل) وفواكه ( فراولة) يتم تصديرها إلى كل من سنغافورة والصين وإيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 122 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1434 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107191 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71232 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2651 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1867 شاحنة.

وأعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن طرح عدد من المزارع السمكية بزمام منطقة دمياط للتأجير بمزاد محلى طبقاً لأحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ والتى ستُعقد جلساته ايام ٢٧،٢٢،٢٠ سبتمبر الجارى بمقر المنطقة بشطا بجوار مدرسة الصنايع فى تمام العاشرة صباحًا.

وتتلخص الشروط العامة للتقدم للمزاد على النحو التالى:

أولاً: أن لا يكون المتقدم لجلسة التأجير مدينًا للهيئة، ولابد من إرفاق ما يفيد بذلك بأوراق من الإدارة المختصة مع العلم انه يتم تطبيق كافة القرارات والمنشورات المعمول بها بشأن المديونية.

ثانيًا: على المتقدم إحضار بطاقة الرقم القومى سارية وتقديم البطاقة الضريبية وفى حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد الشراكة للجنة التأجير.

ثالثًا: يتم استكمال التأمين الابتدائى إلى التأمين النهائى على من يرسو عليه التأجير فى ذات الجلسة وقبل الانتهاء منها.