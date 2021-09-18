السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تيم حسن يستعد لعرض الجزء الخامس من مسلسل «الهيبة جبل»

تيم حسن
تيم حسن

يواصل الفنان السوري تيم حسن، تصوير الموسم الخامس من مسلسل"الهيبة جبل"، والذي حقق نجاحا كبيرا بمواسمه السابقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية بالتزامن مع تصويره.

وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولًا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها، في إطار من التشويق والأكشن.

وتعكف ورشة الكتاب على كتابة باقي سيناريو العمل، وحلقاته الأخيرة حيث تم تسليم الخمس عشر حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة.

وبدأ فريق عمل المسلسل في تصوير أحداثه في قرية فالوغا اللبنانية وحظرت الشركة المنتجة للمسلسل دخول الكاميرات أو الصحافة الي موقع تصوير المسلسل لعدم تسريب اي مشهد للعمل حيث يرغب تيم حسن في تكتم تفاصيل الجزء الجديد من مسلسل “الهيبة” ليكون مفاجأة للجمهور. 

وانضمت الفنانة روزينا لاقاني لأسرة المسلسل في جزءه الخامس، وهي تؤدي دور منى شقيقة جبل وزوجة ابنة عمه شاهي.


واستقرت الشركة مؤخرًا على اسم الجزء الخامس والأخير من العمل ليحمل الجزء الجديد اسم "الهيبة - الطوفان" وتعتمد أحداثه على قيام شيخ الجبل والذي يقوم بدوره تيم حسن بالانتقام من كل أعدائه.

 

وعرض الشهر الماضي مُسلسل "الهيبة- الحصاد" قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، وبطولة تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، جوزيف بونصار، محمد عقيل، خالد السيد، ختام اللحام، عباس جعفر، روزينا اللاذقاني، وسام حرب، ناظم عيسى وآخرين.

 

وعرض مسلسل "الهيبة- الحصاد" على " MBC مصر2" يومياً من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً.

 

مسلسل “الهيبة” تعتمد أحداثه  على عنصري التشويق والأكشن ومن المقرر أن يتم عرضه على منصة شاهد في شهر  سبتمبر الجاري بعد أن قررت الشركة المنتجة خروجه من السباق الرمضاني المقبل.

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