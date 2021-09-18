محافظ البحيرة: تنفيذ 21 مشروعًا في رشيد بـ254.5 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حرص القيادة السياسية على تطوير مدينة رشيد كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، إضافة إلى إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين، بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتى تشهد حاليًا العديد من الأعمال فى مختلف القطاعات.

أشار محافظ البحيرة إلى توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء مدينة رشيد الجديدة، لتكون على غرار العلمين الجديدة وكذا بشاير الخير4 هدية الرئيس للبحيرة والتى ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة، مؤكدًا أن البحيرة تخطو وتسابق الزمن بمشروعات تتجاوز الآفاق فى عيدها القومي نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين حيث تم خلال الثلاثة أعوام الماضية فقط تنفيذ ٣٥٢٨ مشروعًا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة عدد 5 إنفوجراف يسلط من خلالهم الضوء على العديد من الإنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد، حيث أوضح الإنفوجراف الأول أن إجمالي عدد المشروعات الخاصة بتطوير مدينة رشيد يبلغ ٢١ مشروعًا بتكلفة إجمالية ٢٥٤.٥ مليون جنيه حيث تم الانتهاء من ١١ مشروعًا بتكلفة إجمالية ١٤٨ مليون جنيه وجاري العمل بـ ١٠ مشروعات بتكلفة إجمالية ١٠٦.٥ مليون جنيه.

وفى إنفوجراف آخر نشره المكتب الإعلامى بشأن مدينة رشيد الجديدة والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة 2019 بتخصيص مساحة ٣١٨٥ فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة مقسمة إلى ٣ مساحات ( ٤٤٣ فدان المثلث الذهبي - ٢٠٠٠ فدان - ٧٤٢ فدان) وبواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وتبعد عن الطريق الدولى 5 كم.

وفيما يخص مشروع ميناء الصيد برشيد أوضح إنفوجراف آخر أنه تم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنيه على مساحة ٤٨ ألف متر مربع ومكون من ١٢ مبني ورصيف بطول ٨٥٠ م وسعة الميناء ٥٠ مركب / ساعة.

كما تم نشر إنفوجراف رابع يوضح تخصيص ٤٢ فدانًا لمشروع بشاير الخير ٤ بواقع ٤٦٢٩ وحدة سكنية بعدد ٦٦ عمارة ويضم المشروع (مسجد بمساحة ٧٧٠ م٢- مدرسة مكونة من ٣٣ فصلًا - مستشفى بطاقة ١٥٠ سريرًا- محال تجارية بمساحة ٩٠٠ م٢- مراكز حرفية بمساحة ٧٥٠ م٢).

وفيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات للحفاظ على صحة وكرامة الإنسان المصري بالإسراع ببناء سكن آدمي يليق بالإنسان ويحفظ كرامته أوضح إنفوجراف آخر أن منطقة الكسارة برشيد شهدت إنشاء ٥ عمارات بـ١١٧ وحدة سكنية و٩ محال تجارية بتكلفة إجمالية ٢١ مليون جنيه وتم توزيعها على مستحقيها.

يأتى ذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام في ذكري انتصار شعب رشيد الباسل على حملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧ م.