السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومي المرأة» يستعد لحملة طرق الأبواب بالإسماعيلية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة في الإسماعيلية

عقدت د.عفاف الكومي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في الإسماعيلية اجتماعًا بحضور مساعدات رؤساء القرى بالمحافظة ، بهدف التنسيق لحملات طرق الأبواب للتعريف بدور المجلس وخدماته.  

حضرت الاجتماع كل من لبني زكي المقرر المناوب، والعضوات شادية رزق ونادية محمود، إضافة إلى حضور ممثلات عن الوحدات المحلية بمدن ومراكز القنطرة غرب وأبوصوير ومركز ومدينة الإسماعيلية. 

خلال جلسة الاجتماع تم مناقشة متابعة الرائدات فى حملات طرق الأبواب والتأكد من صحة البيانات والاستعداد لإقامة اليوم الترفيهى على هامش الحملة فى ٦ قرى من قرى المحافظة إضافة إلى الاتفاق عقد اجتماع شهرى للتعرف على أبرز المشكلات والقضايا بالأماكن المختلفة للعمل على علاجها من خلال تكثيف نشاطات المجلس بها.

من جانبها، أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية أن حملات طرق الأبواب ستقام خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل وتهدف تلك الحملات إلى التعريف بدور المرأة فى صانعة السلام ومواجهة الإرهاب والتطرف.

أضافت الكومي خلال تصريحاتها أن الحملات تشمل التعريف بالخدمات التي يقدمها فرع المجلس، والتعريف بالخط الساخن ١٥١١٥، وتعريف السيدات بشبكة الداعمين النفسين التي يقيمها المجلس، إضافة إلى عرض الأنشطة التى قدمها المجلس خلال الفترة الماضية والاهتمام بقرى حياة كريمة. 

وشهد فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، انطلاق البرنامج التدريبي "للتسويق الإلكتروني"، والذى يقيمه فرع المجلس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

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