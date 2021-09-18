السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تسجل 3 آلاف و385 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم السبت، تسجيل 3 آلاف و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و188 ألفاً و529 حالة.


وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- 185 وفاة في الوقت نفسه ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 140 ألفا و323 وفاة.


وذكر بيان الوزارة أنه تعافى 7076 حالة ليصل إجمالي المتعافين 3 ملايين و983 ألفا و140 متعافيا.

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