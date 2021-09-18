محافظ الإسماعيلية: رفع 2000 طن قمامة خلال أسبوع

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مجهودات القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية من نظافة وإنارة وتطوير وتجميل في إطار خطة المحافظة، إضافة إلى الحملات المستمرة لإزالة القمامة، للارتقاء بمستوى النظافة العامة والاستعدادات لفصل الشتاء.

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة العامة اليومية وأعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بنطاق القرى، ففي قرية الفردان تم رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بنطاق القرية وتوابعها بحمولات وصلت نحو ٦٠ طنًا وتركيب وصيانة ٢٥ كشافًا، وفي قرية الحجاز تم رفع نحو 80 طنًا تقريبًا بنطاق القرية وتوابعها وصيانة وتركيب عدد ١٠ كشافات ليد واصلاح ٨ كشافات وفي قرية عين غصين تم رفع وإزالة ٦٠ طنًا تقريباً بنطاق القرية وتوابعها، وتركيب ٥ كشافات وصيانة ١٠ آخرين وفى قرية نفيشه تم رفع نحو 80 طنًا من القمامة.

وتمكن مركز ومدينة القنطرة غرب من رفع 765 طن خلال أسبوع، وتركيب ٢٠٠ لمبة موفرة وصيانة ١٥٠ كشافًا، كما قام قطاع النظافة بمركز ومدينة القنطرة شرق برفع نحو ٣٨٠ طن قمامة من المدينة القديمة والجديدة والقرى وتوابعها، كما تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بشارع الجيش وشارع العريش وعزبة الغطوس والصحة ومنطقة التوفيق، ومدخل قرية التقدم وقرية الأمل ومدخل قرية الأبطال.

وقام مركز ومدينة التل الكبير بمتابعة رفع القمامة من القطاعات ورفع حمولات، ٧٠ طن يوميًا بإجمالي ٤٩٠ طن بالأسبوع، وذلك من قطاع تل البلد وقطاع الحمادة وقطاع السلام المحطة وقرى الوحدة المحلية بالمدينة، والقرى وتوابعها.

كما رفع مركز ومدينة القصاصين ١٧١ طن من المدينة والقرى وتوابعها ، كما تم تغيير وتركيب وصيانة كشافات الليد لإنارة الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة الدواويس الأم والدواويس الجبل بإجمالي ٢٠ كشاف.

وأكد محافظ الاسماعيلية على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية وعلى رأسها الارتقاء بمستوى النظافة العامة ومتابعة إستكمال الخطة الموضوعة لتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة.