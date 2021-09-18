السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأهرام للمجمعات الاستهلاكية»: كوبونات المشتريات متوفرة في جميع الفروع

مجمعات الاستهلاكية
مجمعات الاستهلاكية

أكد الحسيني عدروس مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة أن كوبونات المشتريات السلعية متوفرة في فروع المجمعات الاستهلاكية ليحصل عليها المواطنون القادرين لتوزيعها على غير القادرين كنوع من التكافل الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه الكوبونات المشتريات السلعية لايمكن تقليدها لأنها بعلامة مائية يصعب التقليد ومدون عليها شعار الجمهورية ووزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة في تصريح لـ«الدستور» أن إجمالي قيمة عدد الكوبونات المشتريات السلعية المتبقية منذ العام الماضي يصل نحو 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الكوبونات منها بقيمة 20 جنيه و20 جنيه و100 جنيه، وحيث يتم شراء الكوبونات من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية أو تجارة الجملة ويتم صرفها في مقابلها سلع غذائية أو غير غذائية أو لحوم مجمدة أو لحوم طازجة سودانية فالمواطن صاحب الكوبونات المشتريات السلعية له الحق في اختيار السلع.

وأضاف أن فكرة طرح هذه الكوبونات لتحل محل الشنط أو الكرتونة الخيرية التي تطلقها المؤسسات الأهلية ويتم طباعة اسم المؤسسة على الكرتونة حتى لا تسبب حرجا على المستفيد وربما يحتاج المواطن سلع غير المتوفرة في الكرتونة وهو في أمس الحاجة إليها.

غير القادرين المجمعات الاستهلاكية الحسيني التكافل الاجتماعي وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات الاستهلاكية مدير فرع شركة شعار الجمهورية بالجيزة 100جنيه

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