الحبس عام مع الشغل لسارق حقيبة فتاة بالإكراه في المحلة

قضت محكمة مركز المحلة الكبرى بالغربية، السبت، بحبس المتهم "المتولي.ل "، سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة سرقة حقيبة بالإكراه من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام.

كما قضت المحكمة بحبسه 3 أشهر وكفالة ألف جنيه عن التهمة الثانية (الضرب)، وإلزامه بالمصاريف الجنائية تعود أحداث الواقعة، عندما تمكن ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى من ضبط لص سرق هاتف محمود وحقيبة من فتاة أثناء سيرها بالطريق العام بين قريتي محلة حسن ودمرو، وأسفر عن إصابة فتاة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.

بتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التعرف على هوية المتهم وألقى القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة وتم إحالته للمحاكمة، وصدر القرار المتقدم.