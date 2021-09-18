حبس «فتاة الهوهوز» وصديقها 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

أصدرت اليوم السبت، المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، قرارا بحبس الفتاة المعروفة إعلاميا بـ “فتاة الهوهوز” وصديقها، بالحبس والنفاذ لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وكان قد قرر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، حبس المتهمة فتاة التيك توك المعروفة بـ "كائن الهوهوز" وصديقها على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والإخلال بالآداب الاجتماعية وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية، وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها أثناء اختبائهما، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق، استمع رئيس النيابة الى أقوال المتهمة الاولى وتم بمواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر والتى لم تنكرها واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصى المعنون بـ "كائن الهوهوز" على موقع "تيك توك" بهدف التربح.

وجاء في التحقيقات بقيام المتهمة بنفي التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الإخلال بقيم المجتمع.

كما استمعت النيابة الى أقوال صديقها الذي يصغرها بـ 10 سنوات و الذى قرر فى التحقيقات إنه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح فيما بينهما.

واستمع رئيس النيابة الى ضابط مباحث الآداب والذي ادلى بشهادته حول المحضر المحرر بمعرفته وقدم الى النيابة العامة حرز القضية الذي يحتوي على مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، فضلا عن هاتفين محمولين يخصان المتهمة الأولى وهاتف يخص المتهم الثانى.

كان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة كائن الهوهوز وزوجها لنشرهم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.

وأضاف المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني للنائب، أن الفتاة وصديقها قاما بتصوير فيديوهات في أوضاع مخلة وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية.

وأكد البلاغ العام أنهما لم يكتفيا بذلك بل حللا ما حرمه المولى - عز وجل في فيديوهاتهما ونالا من أهل الصعيد في إهانة واضحة لهم.

وتبين من التحريات أن المتهمة تحمل اسم "ياسمين" أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريبًا، وأضافت المعلومات أن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر ادعى ذلك لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على "تيك توك".