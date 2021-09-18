«العالمية للاقتصاد الأخضر» تناقش تحديات الأمن الغذائي بالعالم

تستعرض الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مجموعة من الموضوعات الجوهرية التي تشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها الأمن الغذائي في العالم ودوره في تحقيق النمو الأخضر المستدام.

وتعقد القمة يومي السادس والسابع من أكتوبر المقبل في موقع إكسبو 2020 دبي بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتمنح القمة حيزًا كبيرًا لمناقشة الحلول والموارد والبحوث اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، والإجراءات الاستباقية التي يتعين اتخاذها لتعزيز الجاهزية والمرونة في مواجهة مختلف المتغيرات المستقبلية، لا سيما وأن تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19 أثبتت مدى أهمية الأمن الغذائي بوصفه جزءًا محوريًا، لتحقيق الرفاه لشعوب العالم وضرورة ملحّة لضمان مواصلة عمل القطاعات الحيوية حول العالم وتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات.

ونظرًا لأن الأمن الغذائي يعد من الملفات ذات الأولوية للحكومات لمرحلة ما بعد الجائحة، ستطرح القمة على بساط البحث الشروط اللازمة لتكنولوجيا الغذاء والزراعة لتلبية معايير الاقتصاد الأخضر أو الدائري والحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الأخص المياه في العملية الإنتاجية، وقد تم إطلاق مبادرات نوعية للتصدي للتحديات المختلفة ومن بينها مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" في دبي، والذي يعد من المبادرات الكبيرة التي تسهم بشكل فعال في تطبيق أساليب الهندسة الوراثية الزراعية وأنماط الزراعة المائية والعمودية لضمان الأمن الغذائي للسكان.