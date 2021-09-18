السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

124 بحثا يناقشها المؤتمر الدولي للأطياف والنمذجة الجزيئية بمعهد الفلك

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للأطياف والنمذجة الجزيئية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والجامعة البريطانية في القاهرة، بمقر المعهد في حلوان وعبر المنصة الإلكترونية له.
شارك في المؤتمر عدد من الباحثين من روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل والسعودية واليمن والجزائر والمغرب بالإضافة إلى نخبة من الباحثين من مختلف الجامعات ومراكز البحثية المصرية.
وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريح اليوم السبت، إن المؤتمر يأتي نتيجة للتعاون بين ثلاث جهات، بهدف تعظيم الاستفادة من تطبيقات الأطياف والنمذجة الجزيئية وتعزيز التعاون العملي والتطبيقي بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمي بينهم وبين كبار الباحثين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن فعاليات المؤتمر تضمنت تقديم 11 محاضرة لكبار المتخصصين في مجال الأطياف في مصر والعالم، وبلغ عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر 124 بحثا، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف نشر الوعي والثقافة العلمية من خلال تنظيم ورشة عمل لشباب الباحثين على هامش المؤتمر.
وأوضح أنه تم خلال أعمال المؤتمر عرض أحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة في مجال الأطياف الذرية والجزيئية والنمذجة الجزيئية، إلى جانب بحث تطبيقات المواد الذكية والنانوتكنولوجي في عدد من المجالات على رأسها حماية البيئة والتراث الحضاري، بجانب عرض تقنيات مبتكرة لتوضيح كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة الذرية والجزيئية، والأطياف الفلكية التي يمكن من خلالها معرفة أسرار المادة والكون على السواء.
جدير بالذكر أن جمعية بناء للتنمية المستدامة تشارك ضمن فعاليات المؤتمر، إيمانًا من الجمعية بدور العلم في خدمة المجتمع وتكامل دور المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية؛ لتحقيق مجتمع المعرفة كهدف أصيل من أهداف للتنمية المستدامة.
ويرأس لجنة تنظيم المؤتمر الدكتور مدحت إبراهيم مدير مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية بمصر رئيس شعبة البحوث الفيزيقية الأسبق بالمركز القومي للبحوث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 بالرقم القومي

«3 جنيهات رسوم انتظار».. تعرف على أبرز قرارات هيئة السكة الحديد

حار رطب نهاراً ولطيف معتدل ليلاً .. تفاصيل الطقس في 72 ساعة

الحبس 3 سنوات لـ«كائن الهوهوز» وصديقها لنشر الفسق وخدش الحياء

اعترافات خطيب هتك عرض طفلة: كنت تحت تأثير منشط جنسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاي!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»