124 بحثا يناقشها المؤتمر الدولي للأطياف والنمذجة الجزيئية بمعهد الفلك

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للأطياف والنمذجة الجزيئية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والجامعة البريطانية في القاهرة، بمقر المعهد في حلوان وعبر المنصة الإلكترونية له.

شارك في المؤتمر عدد من الباحثين من روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل والسعودية واليمن والجزائر والمغرب بالإضافة إلى نخبة من الباحثين من مختلف الجامعات ومراكز البحثية المصرية.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريح اليوم السبت، إن المؤتمر يأتي نتيجة للتعاون بين ثلاث جهات، بهدف تعظيم الاستفادة من تطبيقات الأطياف والنمذجة الجزيئية وتعزيز التعاون العملي والتطبيقي بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمي بينهم وبين كبار الباحثين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر تضمنت تقديم 11 محاضرة لكبار المتخصصين في مجال الأطياف في مصر والعالم، وبلغ عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر 124 بحثا، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف نشر الوعي والثقافة العلمية من خلال تنظيم ورشة عمل لشباب الباحثين على هامش المؤتمر.

وأوضح أنه تم خلال أعمال المؤتمر عرض أحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة في مجال الأطياف الذرية والجزيئية والنمذجة الجزيئية، إلى جانب بحث تطبيقات المواد الذكية والنانوتكنولوجي في عدد من المجالات على رأسها حماية البيئة والتراث الحضاري، بجانب عرض تقنيات مبتكرة لتوضيح كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة الذرية والجزيئية، والأطياف الفلكية التي يمكن من خلالها معرفة أسرار المادة والكون على السواء.

جدير بالذكر أن جمعية بناء للتنمية المستدامة تشارك ضمن فعاليات المؤتمر، إيمانًا من الجمعية بدور العلم في خدمة المجتمع وتكامل دور المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية؛ لتحقيق مجتمع المعرفة كهدف أصيل من أهداف للتنمية المستدامة.

ويرأس لجنة تنظيم المؤتمر الدكتور مدحت إبراهيم مدير مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية بمصر رئيس شعبة البحوث الفيزيقية الأسبق بالمركز القومي للبحوث.