«ناتو» والقوات الجوية التشيكية يشاركان في عرض عسكري كبير شمال شرقي التشيك

يشارك حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الجوية التشيكية في عرض عسكري كبير يقام على مدار يومين الأسبوع الجاري بمطار أوسترافا بمنطقة مورافيا-سيليزيا شمال شرقي البلاد.



وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم السبت أن الحدث السنوي العسكري يعد الأكبر من نوعه بمنطقة أوروبا الوسطى، حيث حضره أكثر من 200 ألف شخص في نسختيه خلال عامي 2018 و2019، غير أنه تم إلغاؤه العام الماضي بسبب وضع جائحة فيروس كورونا.



أما العام الجاري فسيقتصر الحضور وسيكون محدودًا على 40 ألف شخص في اليوم، كما أنه من المقرر مشاركة وحدات الجيش والأمن والإنقاذ من 17 دولة خلال الحدث الذي سيقام في الـ 18 و19 من شهر سبتمبر الجاري.