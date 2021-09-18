أفغانستان.. حركة طالبان تعلن عودة البنات إلى المدارس قريبا

أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أن حركة طالبان تخطط أن تعود البنات إلى المدارس في القريب العاجل.

وقال مجاهد في تصريح نقلته وكالة "Barktar": "يعمل المسؤولون في أفغانستان على كيفية فصل الذكور عن الإناث وتوزيع المعلمين في المدارس للبنات".

وكانت وزارة التعليم الأفعانية، أعلنت أمس الجمعة، أن الدروس في الصفوف الدراسية ما بين الصف الأول والسادس ستستأنف في المدارس، مضيفة أن ذلك لا يخص إلا الأولاد والمعلمين الذكور.

وأفادت وسائل إعلام محلية سابقا بأن حركة طالبان تخطط لإدخال الدراسة المنفصلة للذكور والإناث في البلاد.

وقد انطلقت في عدد من المعاهد الأفغانية الدراسات المنفصلة للطلاب والطالبات.