السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفغانستان.. حركة طالبان تعلن عودة البنات إلى المدارس قريبا

طالبان
طالبان

أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أن حركة طالبان تخطط أن تعود البنات إلى المدارس في القريب العاجل.

 

وقال مجاهد في تصريح نقلته وكالة "Barktar": "يعمل المسؤولون في أفغانستان على كيفية فصل الذكور عن الإناث وتوزيع المعلمين في المدارس للبنات".

 

وكانت وزارة التعليم الأفعانية، أعلنت أمس الجمعة، أن الدروس في الصفوف الدراسية ما بين الصف الأول والسادس ستستأنف في المدارس، مضيفة أن ذلك لا يخص إلا الأولاد والمعلمين الذكور.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية سابقا بأن حركة طالبان تخطط لإدخال الدراسة المنفصلة للذكور والإناث في البلاد. 

 

وقد انطلقت في عدد من المعاهد الأفغانية الدراسات المنفصلة للطلاب والطالبات.

حركة طالبان أفغانستان تعليم البنات الدراسة وزير الإعلام والثفافة الحكومة الافغانية المؤقتة

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