السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دورات تدريبية في مختلف التخصصات للعاملين في «مياه المنوفية»

دورات تدريبية بمياه
دورات تدريبية بمياه المنوفية

قال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، إن الإدارة العامة للتدريب بالشركة نفذت برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة، وذلك يماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي.

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دورات تدريبية بمياه المنوفية 

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة المسار الوظيفي لقياس المياه وأنواع العدادات، بهدف التعرف على أنواع العدادات والطرق المختلفة لتقدير استهلاك المياه، والصعوبات التي تواجه استخدام العدادات وكيفية التعامل معها، والتعرف على الشروط العامة والفنية لتركيب عدادات المياه المنزلية والدورة المستندية لأعمال تسجيل القراءة وكيفية التعامل مع الوصلات الخلسة ومخالفة شروط التعاقد.

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دورات تدريبية بمياه المنوفية 

تفاصيل برنامج التدريب

وأشار "صالح "إلى أنه تم تنفيذ تدريب حول طرق استخدام الكيماويات في المحطات السطحية والجوفية للتعرف على منظومة الشبه وكيفية ضبط جرعة الشبه ومعايرة طلمبة حقن الشبة، وايضا التعرف على منظومة الكلور وكيفية تشغيل المنظومة وايضا التعرف على المبخرات وكيفية تشغيلها واتباع تعليمات التشغيل الخاصة بمخزن الكلور وأخيرا التعرف على برج التعادل.

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دورات تدريبية بمياه المنوفية 

وأضاف، يستمر مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ دورة تدريبية لتحسين أداء العاملين فى استخدام برنامج word، بهدف صقل مهارات العاملين فى مختلف التخصصات وتطوير الأداء، دوره أساسيات التشغيل لمكونات المحطات والشبكات وكذلك دوره المسار الوظيفي أساسيات المعالجة ومكونات المحطة. 

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دورات تدريبية بمياه المنوفية 

مياه المنوفية: اختبار كفاءة بلاعات الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء

 على صعيد آخر منفصل كانت قد أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اختبار مدى كفاءة بلاعات الأمطار بمختلف مناطق المحافظة ، وذلك في إطار توجيهات محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، ورئيس الشركة القابضة المهندس ممدوح رسلان، والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار.

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دورات تدريبية بمياه المنوفية 

وكلف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، جميع رؤساء الأفرع بإجراء جميع الاحتياطات اللازمة وإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.

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دورات تدريبية بمياه المنوفية 
سياسة المنوفية الصرف الصحي الدولة العاملين مكونات نجيب مياه الشرب

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لا للتنوير التايوانى!

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