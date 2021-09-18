السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول روسي: 7.5 ألف مستخدم يتابعون عملية التصويت في روسيا بنظام المراقبة عبر الفيديو

عملية التصويت في
عملية التصويت في روسيا

أعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نيكولاي بولايف، أن 7.5 ألف مستخدم يتابعون في وقت واحد عملية التصويت في روسيا في 30 ألف مركز اقتراع باستخدام نظام المراقبة عبر الفيديو.

وقال بولايف - في تصريح صحفي اليوم السبت - "يوجد حاليا 7.5 ألف مستخدم على بوابة المراقبة بالفيديو يشاهدون 30 ألف مركز اقتراع في وقت واحد".

وأضاف نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية: "أن الأحزاب البرلمانية قدمت لنا معلومات تفيد بأنه ليس لديهم شكوى واحدة حول الدعم الفني الذي قدمناه لهم".

ويجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية.

ووفقًا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يمكن للناخبين التصويت عن بعد في موسكو وست مناطق روسية أخرى، هي كورسك ونيجني نوفجورود وياروسلافل ومورمانسك وروستوف وسيفاستوبول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

شبورة صباحًا ورياح نشطة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

عثر عليه متوفيًا بمزرعة.. القصة الكاملة لوفاة الشاب «إسلام الطباخ» في إيطاليا

طلبت إجازة لقتله.. جهات التحقيق تفحص اتهام فتاة لشقيقها بالتحرش

الزمالك يرفض طلب بيراميدز

مدربة باليه فى سن الـ 18.. «سلمى عاطف»: زوجي الداعم والسند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الأفريقي

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»