مسؤول روسي: 7.5 ألف مستخدم يتابعون عملية التصويت في روسيا بنظام المراقبة عبر الفيديو

أعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نيكولاي بولايف، أن 7.5 ألف مستخدم يتابعون في وقت واحد عملية التصويت في روسيا في 30 ألف مركز اقتراع باستخدام نظام المراقبة عبر الفيديو.

وقال بولايف - في تصريح صحفي اليوم السبت - "يوجد حاليا 7.5 ألف مستخدم على بوابة المراقبة بالفيديو يشاهدون 30 ألف مركز اقتراع في وقت واحد".

وأضاف نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية: "أن الأحزاب البرلمانية قدمت لنا معلومات تفيد بأنه ليس لديهم شكوى واحدة حول الدعم الفني الذي قدمناه لهم".

ويجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية.

ووفقًا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يمكن للناخبين التصويت عن بعد في موسكو وست مناطق روسية أخرى، هي كورسك ونيجني نوفجورود وياروسلافل ومورمانسك وروستوف وسيفاستوبول.