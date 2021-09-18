العك الأفريقي

في أول مشاركة مصرية قاريًا أو دوليًا، الأوليمبي وصل ربع النهائي في النسخة التالتة لـ دوري أبطال أفريقيا 1967، ومعاه عدد من الأندية. النادي اللي هـ يقابله هو سان جورج الأثيوبي، ماتش الذهاب هناك. النادي الأثيوبي كسب 3/2، ودي نتيجة مش بطالة.

خلينا هنا نفتح قوس، ونقول إنه في النسخ الأولى لـ دوري أبطال أفريقيا مكانش فيه قواعد ثابتة لـ كسر التعادل، والموضوع كان بـ يتحسم بـ المزاج. آه والله.

مثلا فكرة الترجيح بـ الأهداف خارج الأرض، كانوا يطبقوها أحيانا وأحيانا يطنشوها، ومفيش بنالتيات لسه، وبعد الماتشين ما يخلصوا، لو النتيجة تعادل، مش بـ الضرورة يكونوا محددين طريقة، وممكن يقعدوا يتناقشوا ويتفاوضوا، وشيء في منتهى الجمال.

المهم، الأوليمبي كدا مغلوب فرق هدف، يعني يكسب هنا اتنين عشان يخرج من أي مطبات، لكن زي ما إحنا عارفين، لا كسب اتنين ولا كسب خالص، ولا الماتش اتلعب أصلا، لـ إنه النكسة حصلت بين الماتشين، والنشاط اتجمد تماما.

مش بس الأوليمبي اللي انسحب، الاتحاد الليبي كمان قرر عدم استكمال المسابقة عشان الحرب، فـ سان جورج صعد سيمي فاينال، والإنجلبير (مازيمبي) اللي كان المفروض يقابل الاتحاد الليبي صعد هو كمان.

زي ما حضرتك شايف، النسخ الأولى من البطولة كانت ماشية إزاي، وإزاي ممكن نادي يصعد سيمي فاينال، وهو لاعب ماتشين، أو مش لاعب خالص.

يبقى كدا عندنا في نص النهائي: الأنجلبير (مازيمبي) وسان جورج، وصعد معاهم كمان كوتوكو، كوتوكو الرهيب، أبناء قبيلة الأشانتي، اللي غلبوا حامل اللقب رايح جي: خمسة في غانا وتلاتة في الكاميرون.

معاهم دجوليبا المالي (على جنب: أنا بحب كورة مالي منتخب وأندية ومن فرقي المفضلة عبر الزمن)

كوتوكو غلب دجولييبا، والأنجلبير عدى سان جورج، وبقى النهائي بين أخطر فرقتين في القارة، ومصدر الرعب: كوتوكو الغاني والأنجلبير بطل زائير، وع اللي جرى في النهائي، ع اللي جرى.

ماتش الذهاب في غانا خلص 1/1، دي كانت نتيجة عظيمة لـ الأنجلبير، اللي هـ يلعب الإياب في زائير، على أرضه وبين جمهوره، بـ الذات جمهوره، لكن أولاد الكوتوكو مش ساهلين، وبدؤوا ماتش العودة. تيك تيك تيك، جابوا جونين وبقت النتيجة 2/صفر.

الأنجلبير مسكتش، وقدر يسجل هدف في الأول واستمرت النتيجة 2/1 لـ حد الدقيقة 90، فـ الأستاذ الحكم حسب بنالتي لـ الأنجلبير، اتسجل، وبقت النتيجة 2/2.

كدا مين بطل المسابقة؟

المفروض يعني كوتوكو، لو اعتمدنا على إنه مسجل بره أرضه هدفين في حين الأنجلبير مسجل بره أرضه هدف، لكن زي ما قلت لك، مش شرط.

الجماهير نزلت الملعب، وبقت الدنيا مراجيح، فـ الحكم اضطر إنه يلعب إكسترا تايم، ودي على حد علمي المرة الوحيدة اللي يتلعب فيها وقت إضافي في دوري أبطال أفريقيا (ما لم أكتشف جديدا)

لكن التلاتين دقيقة عدوا، والتعادل فضل قائم، طيب نعمل إيه في الحوسة دي؟

الحكم قرر إنه هـ يعمل قرعة تاني يوم (توس يعني) والفايز بيها يبقى البطل، الاتحاد الأفريقي قرر إنه يعمل ماتش فاصل، الكلام دا مش ترول على فكرة، الحكم بلغ نادي كوتوكو بـ القرعة والاتحاد الأفريقي بلغ الاتحاد الغاني بـ ماتش العودة وميعاده.

الاتحاد الغاني لـ كرة القدمقرر إنه ما يبلغش الناديبـ ميعاد الماتش الفاصل، عشان يرجعوا غانا لـ إن المنتخب الغاني كان عنده ماتش.

نادي كوتوكو راح تاني يوم القرعة زي ما الحكم قال لهم، ملقوش الحكم اللي كان الاتحاد الأفريقي بلغه إنه مفيش قرعة، وملقوش حد يكلموه، فـ نادي كوتوكو مفهمش إيه المفروض يحصل، ورجعوا بلدهم.

ثم جه ميعاد الماتش الفاصل، نادي الانجلبير راح الملعب، نادي كوتوكو ما راحش، فـ اعتبروا كوتوكو منسحب، وفاز الأنجلبير بـ أولى بطولاته القارية، وبالحب اتجمعنا.