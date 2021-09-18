السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ، اليوم السبت، انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج، وسجلت المنظومة - حسبما أفادت قناة ليبيا الحدث الإخبارية - 10 آلاف و 729 ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم سبعة آلاف و296 ناخبا من الرجال وثلاثة آلاف و433 من النساء، وكانت أعلى مستويات التسجيل في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين ألفين و40 ناخباً، يليها جمهورية مصر العربية بعدد 1290 ناخباً.


ويصبح العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج مليونين و865 ألفا و624 ناخباً من بينهم مليون و628 ألفا و305 من الرجال، و مليون و237 ألفا و319 من النساء، وتتعهد المفوضية بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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